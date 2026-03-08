CONFERENCE SPECTACLE Il EST OÙ LE BONHEUR Route de Montagnac Villeveyrac
CONFERENCE SPECTACLE Il EST OÙ LE BONHEUR Route de Montagnac Villeveyrac mardi 24 mars 2026.
CONFERENCE SPECTACLE Il EST OÙ LE BONHEUR
Route de Montagnac Place du marché Villeveyrac Hérault
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
2026-03-24
L’association Notre Dame de l’Assomption de Villeveyrac propose une conférence-spectacle interactive intitulée Il est où le bonheur ? Mêlant réflexions, humour et échanges pour explorer les clés du bien-être au quotidien. Une invitation à questionner ce qui fait sens, entre rires et pistes de réflexion.
Route de Montagnac Place du marché Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 06 34
The Notre Dame de l’Assomption association in Villeveyrac presents an interactive lecture-show entitled Il est où le bonheur? Combining reflection, humor and discussion, the show explores the keys to everyday well-being. An invitation to question what makes sense, between laughter and food for thought.
