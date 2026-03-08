CONFERENCE SPECTACLE Il EST OÙ LE BONHEUR Route de Montagnac Villeveyrac

CONFERENCE SPECTACLE Il EST OÙ LE BONHEUR

Route de Montagnac Place du marché Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

L’association Notre Dame de l’Assomption de Villeveyrac propose une conférence-spectacle interactive intitulée Il est où le bonheur ? Mêlant réflexions, humour et échanges pour explorer les clés du bien-être au quotidien. Une invitation à questionner ce qui fait sens, entre rires et pistes de réflexion.

Route de Montagnac Place du marché Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 06 34

English :

The Notre Dame de l’Assomption association in Villeveyrac presents an interactive lecture-show entitled Il est où le bonheur? Combining reflection, humor and discussion, the show explores the keys to everyday well-being. An invitation to question what makes sense, between laughter and food for thought.

