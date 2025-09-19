Conférence / Spectacle La bibliothèque les Violettes en 1900 Bibliothèque les Violettes Courbevoie

Conférence / Spectacle La bibliothèque les Violettes en 1900 Vendredi 19 septembre, 19h30 Bibliothèque les Violettes Hauts-de-Seine

Nombre de places limité, gratuit sur réservation.

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Découvrez l’histoire de l’ancien château des Violettes dans les années 1900 à l’occasion d’une conférence proposée par Bernard Accart, Président de la société historique de Courbevoie.

Pour vous plonger dans l’ambiance 1900, des démonstrations de danses en costumes d’époque viendront ponctuer la soirée.

Bibliothèque les Violettes 41 rue de Colombes 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France Autrefois château des Violettes, le lieu est devenu une bibliothèque en 1991. Bus 175, métro la Défense, parking charras à proximité. Accès handicapés

Conférence puis démonstration de danse

Carte postale du château des Violettes – Ville de Courbevoie