Conférence-spectacle La Face cachée du plateau Chartres

Conférence-spectacle La Face cachée du plateau Chartres samedi 20 septembre 2025.

Conférence-spectacle La Face cachée du plateau

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Jonathan Frajenberg, comédien, Théo Pombet, régisseur son et Jérémie Le Louët, metteur en scène, ouvrent la boîte à outils du théâtre pour transmettre aux spectateurs ce qui contribue à donner du sens à une création la lumière, le son et la direction d’acteurs…

Après une première partie consacrée à dévoiler les différents outils relatifs à l’environnement sonore, Jonathan, Jérémie et Théo se prêtent, dans une seconde partie, à un exercice de style ludique et interactif, en partageant avec le public six propositions théâtrales radicalement différentes d’un même texte. Des temps d’échange sont aménagés avec les spectateurs tout au long de la présentation. Par la Compagnie des Dramaticules. Tout public à partir de 10 ans. .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 actionculturelle@theatredechartres.fr

English :

Jonathan Frajenberg, actor, Théo Pombet, sound engineer and Jérémie Le Louët, director, open up the « theater toolbox » to share with the audience what contributes to giving meaning to a creation: lighting, sound and directing…

German :

Jonathan Frajenberg, Schauspieler, Théo Pombet, Tonregisseur und Jérémie Le Louët, Regisseur, öffnen die « Werkzeugkiste des Theaters », um den Zuschauern zu vermitteln, was dazu beiträgt, einer Kreation Bedeutung zu verleihen: Licht, Ton und Schauspielerführung…

Italiano :

Jonathan Frajenberg, attore, Théo Pombet, responsabile del suono e Jérémie Le Louët, regista, aprono la « cassetta degli attrezzi teatrali » per insegnare al pubblico che cosa serve a rendere significativa una creazione: luci, suono e regia…

Espanol :

Jonathan Frajenberg, actor, Théo Pombet, responsable de sonido, y Jérémie Le Louët, director, abren la « caja de herramientas del teatro » para enseñar al público lo que supone dar sentido a una creación: iluminación, sonido y dirección…

L’événement Conférence-spectacle La Face cachée du plateau Chartres a été mis à jour le 2025-09-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES