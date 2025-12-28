NON, « féministe » n’est pas un gros mot.

On entend souvent dire “ je suis féministe, mais ”… Ça fait le même

effet que “ Je suis pas raciste, mais ”…

Inégalités de salaires, injonctions à la minceur et

à la jeunesse, sexisme, patriarcat… On est sûr de ça ? On vote vraiment

pour ?

Alors nous vous donnerons les clefs pour

identifier, déconstruire, et rejoindre la lutte, avec émotion et humour.

Et nous vous écouterons aussi. Parce que si ce sont

les grandes féministes d’hier qui ont fabriqué la société d’aujourd’hui, c’est

VOUS qui construisez celle de demain.

Le collectif “ Aux arbres, Citoyennes ! ”

est créé en 2020, par Caroline Pascal, Marie Suran, et Emilie Harding,

comédiennes, autrices et metteuses en scène. Il est né de l’envie de

sensibiliser sur les deux urgences d’hier, d’aujourd’hui et plus que jamais de

demain : la crise écologique et les inégalités femmes-hommes.

Après un an de recherches intensives, elles ont

donné vie à cinq spectacles ludiques et pédagogiques, à destination de tous les

publics, des enfants aux adultes.

Conférence-spectacle sur l’égalité femme-homme

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

