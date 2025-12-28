Conférence – Spectacle « Les femmes portent la moitié du ciel » par le « Collectif Aux Arbres, Citoyennes ! », Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Conférence – Spectacle « Les femmes portent la moitié du ciel » par le « Collectif Aux Arbres, Citoyennes ! », Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 14 mars 2026.
NON, « féministe » n’est pas un gros mot.
On entend souvent dire “ je suis féministe, mais ”… Ça fait le même
effet que “ Je suis pas raciste, mais ”…
Inégalités de salaires, injonctions à la minceur et
à la jeunesse, sexisme, patriarcat… On est sûr de ça ? On vote vraiment
pour ?
Alors nous vous donnerons les clefs pour
identifier, déconstruire, et rejoindre la lutte, avec émotion et humour.
Et nous vous écouterons aussi. Parce que si ce sont
les grandes féministes d’hier qui ont fabriqué la société d’aujourd’hui, c’est
VOUS qui construisez celle de demain.
Le collectif “ Aux arbres, Citoyennes ! ”
est créé en 2020, par Caroline Pascal, Marie Suran, et Emilie Harding,
comédiennes, autrices et metteuses en scène. Il est né de l’envie de
sensibiliser sur les deux urgences d’hier, d’aujourd’hui et plus que jamais de
demain : la crise écologique et les inégalités femmes-hommes.
Après un an de recherches intensives, elles ont
donné vie à cinq spectacles ludiques et pédagogiques, à destination de tous les
publics, des enfants aux adultes.
Conférence-spectacle sur l’égalité femme-homme
Le samedi 14 mars 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
