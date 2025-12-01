Conférence spectacle Les mots de la nature Espace Social et Culturel du Diois Die

Conférence spectacle Les mots de la nature

Espace Social et Culturel du Diois 3 place de l’évêché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Cette conférence-spectacle présente les grands auteurs inspirés par la nature à travers des explications, des lectures de textes, la projection de photos de paysage et des temps musicaux.

.

Espace Social et Culturel du Diois 3 place de l’évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 94 30 89 jean-louis.michelot@wanadoo.fr

English :

This lecture-show presents the great authors inspired by nature, with explanations, readings, screenings of landscape photos and musical interludes.

L’événement Conférence spectacle Les mots de la nature Die a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Pays Diois