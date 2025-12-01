Conférence spectacle Les mots de la nature Espace Social et Culturel du Diois Die
Conférence spectacle Les mots de la nature Espace Social et Culturel du Diois Die samedi 13 décembre 2025.
Conférence spectacle Les mots de la nature
Espace Social et Culturel du Diois 3 place de l’évêché Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 20:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Cette conférence-spectacle présente les grands auteurs inspirés par la nature à travers des explications, des lectures de textes, la projection de photos de paysage et des temps musicaux.
.
Espace Social et Culturel du Diois 3 place de l’évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 94 30 89 jean-louis.michelot@wanadoo.fr
English :
This lecture-show presents the great authors inspired by nature, with explanations, readings, screenings of landscape photos and musical interludes.
L’événement Conférence spectacle Les mots de la nature Die a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Pays Diois