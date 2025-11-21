Conférence-spectacle Pourquoi j’ai invité mon agresseur à mon mariage Sarrebourg

Conférence-spectacle Pourquoi j’ai invité mon agresseur à mon mariage

Conférence spectacle avec Bettina Zourli. Pourquoi les victimes de violences sexuelles, mettent-elles autant de temps à parler ? Voilà une question qui revient régulièrement. Dans une société qui banalise les violences, les érotise et diffuse une vision fantasmée des agressions sexuelles, prendre la parole en tant que victime relève du véritable parcours de la combattante. Pendant 1h15, analyse des nombreux freins auxquels sont confrontées les victimes, ainsi que les stéréotypes persistants dans un pays encore imprégné par la culture du viol. Et non, tous les viols ne sont pas violents… Réservation souhaitée par mail. Gratuit.Adultes

English :

Conference and show with Bettina Zourli. Why do victims of sexual violence take so long to speak out? It’s a question that comes up regularly. In a society that trivializes violence, eroticizes it and disseminates a fantasized vision of sexual assault, speaking out as a victim is a real struggle. In 1h15, we analyze the many obstacles facing victims, as well as the stereotypes that persist in a country still steeped in rape culture. And no, not all rapes are violent… Reservations required by e-mail. Free admission.

German :

Vortragsshow mit Bettina Zourli. Warum brauchen Opfer von sexueller Gewalt so lange, um zu sprechen? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. In einer Gesellschaft, die Gewalt banalisiert, erotisiert und eine Fantasievorstellung von sexuellen Übergriffen verbreitet, ist es ein wahrer Kampf, als Opfer das Wort zu ergreifen. In einer Stunde und 15 Minuten werden die zahlreichen Hindernisse analysiert, mit denen Opfer konfrontiert sind, sowie die Stereotypen, die in einem Land, das noch immer von der Vergewaltigungskultur geprägt ist, fortbestehen. Und nein, nicht alle Vergewaltigungen sind gewalttätig… Reservierung per E-Mail erwünscht. Kostenlos.

Italiano :

Conferenza e spettacolo con Bettina Zourli. Perché le vittime di violenza sessuale ci mettono così tanto a parlare? È una domanda che si ripropone regolarmente. In una società che banalizza la violenza, la eroticizza e diffonde una visione fantasiosa della violenza sessuale, parlare come vittima è una vera e propria lotta. In 1 ora e 15 minuti, esaminiamo i molti ostacoli che le vittime devono affrontare, nonché gli stereotipi che persistono in un Paese ancora impregnato di cultura dello stupro. E no, non tutti gli stupri sono violenti… Prenotazione obbligatoria via e-mail. Ingresso libero.

Espanol :

Conferencia y espectáculo con Bettina Zourli. ¿Por qué las víctimas de violencia sexual tardan tanto en denunciar? Es una pregunta que surge con regularidad. En una sociedad que banaliza la violencia, la erotiza y difunde una visión fantaseada de las agresiones sexuales, denunciar como víctima es una verdadera lucha. En 1 hora y 15 minutos, examinamos los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas, así como los estereotipos que persisten en un país todavía impregnado de la cultura de la violación. Y no, no todas las violaciones son violentas… Reserva previa por correo electrónico. Entrada gratuita.

