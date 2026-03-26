Conférence-spectacle Robots Maison de l’étudiant Le Havre

Conférence-spectacle Robots

Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Une conférence-spectacle décalée et humoristique qui explore, à travers des références comme Terminator, Fondation ou Wall-E, les grandes questions philosophiques, sociales et absurdes liées à la robotique.

Nous sommes en pleine robolution. Et il est grand temps de se poser les bonnes questions concernant les robots est-ce que la guerre contre les robots est inévitable ? La robotique est-elle un remède à la solitude ? La mécananthropie imposée à Dark Vador a-t-elle été source de discrimination pour lui ? Est-ce que les robots pourront toucher les allocs ? Cette liste de questions, par ailleurs non-exhaustive, dresse des problématiques brûlantes.

Armés de solides références, pop-culture, science-fiction (Terminator, Asimov, Battlestar Galactica, Wall-E…), science-tout-court (rapport de l’Union Européenne sur la robotique, préconisations de comités d’éthique…), nous nous attèlerons à trouver les meilleures réponses (nos meilleures réponses !) à toutes ces questions.

Et puisque nous rêvions de partager la scène avec un robot, nous avons invité un Turtlebot à prendre part à cette vraiment-fausse-vraie-faussement-vraiment-vraie conférence. Peut-être un peu moins dégourdie que la Réplicante de Blade Runner, notre Turtlebot n’en reste pas moins un.e partenaire idéal.e dans cette quête de réponses dont l’Humanité a besoin…

À partir de 12 ans

Réservation obligatoire. .

Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 40 00

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English : Conférence-spectacle Robots

L’événement Conférence-spectacle Robots Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie