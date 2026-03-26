Conférence-spectacle Robots Maison de l’étudiant Le Havre
Conférence-spectacle Robots Maison de l’étudiant Le Havre mardi 7 avril 2026.
Conférence-spectacle Robots
Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Une conférence-spectacle décalée et humoristique qui explore, à travers des références comme Terminator, Fondation ou Wall-E, les grandes questions philosophiques, sociales et absurdes liées à la robotique.
Nous sommes en pleine robolution. Et il est grand temps de se poser les bonnes questions concernant les robots est-ce que la guerre contre les robots est inévitable ? La robotique est-elle un remède à la solitude ? La mécananthropie imposée à Dark Vador a-t-elle été source de discrimination pour lui ? Est-ce que les robots pourront toucher les allocs ? Cette liste de questions, par ailleurs non-exhaustive, dresse des problématiques brûlantes.
Armés de solides références, pop-culture, science-fiction (Terminator, Asimov, Battlestar Galactica, Wall-E…), science-tout-court (rapport de l’Union Européenne sur la robotique, préconisations de comités d’éthique…), nous nous attèlerons à trouver les meilleures réponses (nos meilleures réponses !) à toutes ces questions.
Et puisque nous rêvions de partager la scène avec un robot, nous avons invité un Turtlebot à prendre part à cette vraiment-fausse-vraie-faussement-vraiment-vraie conférence. Peut-être un peu moins dégourdie que la Réplicante de Blade Runner, notre Turtlebot n’en reste pas moins un.e partenaire idéal.e dans cette quête de réponses dont l’Humanité a besoin…
À partir de 12 ans
Réservation obligatoire. .
Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 40 00
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English : Conférence-spectacle Robots
L’événement Conférence-spectacle Robots Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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