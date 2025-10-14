Conférence-spectacle Sauvez vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérative Amiens

Conférence-spectacle Sauvez vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérative

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 9 – 9 –

9

Tarif réduit adulte

Début : 2025-10-14 19:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17

Antoine Defoort

Dans Sauvez vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérative, le design nous emmène sur les sentes aventureuses de la méthode itérative. Le but ? Nous faire phosphorer dans l’espace inter-cérébral qui nous relie,cpour passer de l’idée à la forme en franchissant toutes les étapes entre deux. Antoine Defoort nous partagera également l’enthousiasme que suscite la méthode itérative, à la fois ancestrale et révolutionnaire, qui s’avère déjouer les pièges redoutables qui jalonnent le processus de conception rester bloqué dans l’abstraction théorique, la peur de changer une chose et que l’ensemble s’écroule, la procrastination et bien d’autres encore… Il aura aussi le concours de quelques bonnes blagues, et d’une des métaphores les plus savoureuses et croustillantes. Enfin, il faut peut-être que vous le sachiez le spectacle a failli s’appeler Un gratin, un panda.

Octobre

Mardi 14 à 20h

Mercredi 15 à 20h

Jeudi 16 à 19h30*

Vendredi 17 à 20h

*rencontre à l’issue du spectacle

Durée 1h15 9 .

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

