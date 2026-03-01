Conférence spectacle Sorcières, gardiennes de la lisière Des bûchers aux féminismes Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Conférence spectacle Sorcières, gardiennes de la lisière Des bûchers aux féminismes

Conférence spectacle Sorcières, gardiennes de la lisière Des bûchers aux féminismes dans le cadre du dispositif de la Bibliothèque Départementale Nous, sorcière et sauvage par la compagnie Nanaqui à partir de 13 ans à la Médiathèque.

Nez crochu, chapeau pointu, armée de son étrange monture, le balai, instrument de la ménagère, la sorcière fait d’abord appel à l’imaginaire des contes de fée de notre enfance.



Il s’agit d’une véritable icône populaire. La sorcière est une figure obscure, parce qu’à la fois en marge et autonome.



Depuis les années 70, les courants féministes se sont emparés de cette figure subversive pour renverser les stéréotypes de genre, s’identifier à une image de mauvaise femme et surtout de femme libre et forte.



Aujourd’hui l’image de la sorcière ressurgit dans différents univers dont celui des séries, comme allégorie du pouvoir des femmes.



On la retrouve comme une véritable gardienne de la lisière entre les mondes, tendant à ranimer les liens entre la nature et culture.



English :

Lecture-show Sorcières, gardiennes de la lisière Des bûchers aux féminismes as part of the Bibliothèque Départementale’s Nous, sorcière et sauvage program, by Compagnie Nanaqui, ages 13 and up, at the Médiathèque.

