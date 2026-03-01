conférence spectacle sur les Violences Educatives Ordinaires salle renaissance Montfaucon-en-Velay

conférence spectacle sur les Violences Educatives Ordinaires

salle renaissance 37 Rue Centrale Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

10h conférence avec Camille Pasquier. Et si on en parlait… vraiment ? Émotions, réactions, automatismes éducatifs, violences éducatives ordinaires . Inscription 04 71 65 65 31

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salle renaissance 37 Rue Centrale Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 65 31

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English :

10 a.m. Conference with Camille Pasquier. What if we really talked about it? Emotions, reactions, educational automatisms, ordinary educational violence. Registration 04 71 65 65 31

L’événement conférence spectacle sur les Violences Educatives Ordinaires Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme