Conférence spectacle Un sourd rire vaut mieux qu’un mal entendu Salle des fêtes Saint-Saturnin-du-Bois

Conférence spectacle Un sourd rire vaut mieux qu’un mal entendu

Salle des fêtes 18 Rue Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Spectacle de et par Vivien LAPLANE, mise en scène par Laurent Lacroix.

Cette conférence spectacle sera suivie d’un temps d’échange.

Spectacle également interprété en langues des signes française.

Gratuit et ouvert à tous.

+33 6 62 96 39 27 e.maurer@aunis-sud.fr

English :

Performance by and about Vivien LAPLANE, directed by Laurent Lacroix.

This lecture-show will be followed by a discussion.

Also performed in French sign language.

Free and open to all.

German :

Schauspiel von und mit Vivien LAPLANE, inszeniert von Laurent Lacroix.

Im Anschluss an das Vortragsspektakel besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Das Stück wird auch in französische Gebärdensprache gedolmetscht.

Kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

Spettacolo di e su Vivien LAPLANE, diretto da Laurent Lacroix.

Questa conferenza-spettacolo sarà seguita da un dibattito.

Lo spettacolo sarà recitato anche nella lingua dei segni francese.

Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Espectáculo de y sobre Vivien LAPLANE, dirigido por Laurent Lacroix.

Esta conferencia-espectáculo irá seguida de un debate.

El espectáculo también se representará en lengua de signos francesa.

Entrada libre y gratuita.

