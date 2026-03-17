Conférence/spectacle Vive le vélo, vive le Tour ! TARBES Tarbes

Conférence/spectacle Vive le vélo, vive le Tour !

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de notre résidence, nous avons le grand plaisir et l’honneur d’accueillir Gérard Holtz pour sa Conférence-Spectacle Vive le vélo, vive le Tour… .

Après un parcours exceptionnel de plus de 30 années à suivre et à commenter le Tour de France, il vient nous raconter l’histoire du vélo et du Tour de France ! Un moment exceptionnel, à déguster en lever de rideau d’Il est une fois le Tour de France.

Saviez-vous que l’ancêtre du Velo a été conçu à cause d’un volcan ? Saviez-vous que le Tour de France a été créé en grande partie à cause de l’affaire Dreyfus ? Saviez-vous que l’un des plus grands champions italiens a été un grand résistant ? Saviez-vous pourquoi le Tour de France n’est pas passé sur la Côte d’Azur pendant plus de 20 ans ? Vous allez découvrir tout cela, et beaucoup d’autres anecdotes sur le vélo et le tour avec cette conférence-spectacle… Même les spécialistes du vélo seront surpris par ce que je vais vous révéler…

BILLETTERIE > voir site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

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English :

On the occasion of our residency, we are delighted and honored to welcome Gérard Holtz for his lecture-show Vive le vélo, vive le Tour?

After an exceptional career spanning over 30 years following and commenting on the Tour de France, Gérard Holtz is here to tell us all about the history of cycling and the Tour de France! An exceptional moment, to be enjoyed as a curtain raiser to Il est une fois le Tour de France.

Did you know that the ancestor of the Velo was conceived because of a volcano? Did you know that the Tour de France was largely created because of the Dreyfus affair? Did you know that one of Italy?s greatest champions was a member of the French Resistance? Did you know why the Tour de France didn’t visit the Côte d’Azur for over 20 years? Discover all this, and many more anecdotes about cycling and the Tour, with this lecture-show? Even cycling specialists will be surprised by what I have to tell you?

TICKETS > see website (contact details block)

L’événement Conférence/spectacle Vive le vélo, vive le Tour ! Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65