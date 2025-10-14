Conférence Spinoza et la naissance de la Laïcité Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Conférence Spinoza et la naissance de la Laïcité Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence mardi 14 octobre 2025.

Conférence Spinoza et la naissance de la Laïcité

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 24 avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Cette conférence s’inscrit dans dans le cadre du 120ème anniversaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat.

.

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 24 avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

This conference is part of the 120th anniversary of the law separating Church and State.

German :

Diese Konferenz findet im Rahmen des 120. Jahrestags des Gesetzes über die Trennung von Kirche und Staat statt.

Italiano :

Questa conferenza si inserisce nel 120° anniversario della legge che separa Chiesa e Stato.

Espanol :

Esta conferencia se enmarca en el 120 aniversario de la ley que separa Iglesia y Estado.

L’événement Conférence Spinoza et la naissance de la Laïcité Valence a été mis à jour le 2025-08-06 par Valence Romans Tourisme