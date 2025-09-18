Conférence Spinoza, philosophe du désir et de l’accomplissement Les nouvelles imprimeries Moulins

Conférence Spinoza, philosophe du désir et de l'accomplissement Les nouvelles imprimeries Moulins jeudi 18 septembre 2025.

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 10 EUR

20:00:00

21:00:00

2025-09-18

La philosophie de Spinoza nous invite à » Persévérer dans notre être » pour éprouver la joie de la plénitude

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Spinoza’s philosophy invites us to: « Persevere in our being » to experience the joy of wholeness

German :

Die Philosophie von Spinoza fordert uns auf « In unserem Sein beharren », um die Freude der Fülle zu erfahren

Italiano :

La filosofia di Spinoza ci invita a « Perseverare nel nostro essere » per sperimentare la gioia del compimento

Espanol :

La filosofía de Spinoza nos invita a « Perseverar en nuestro ser » para experimentar la alegría de la plenitud

