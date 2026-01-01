Conférence Sport et nutrition Stade de la côte Sainte Catherine Bar-le-Duc

Conférence Sport et nutrition

Conférence Sport et nutrition , spécial sports de raquette

À l’occasion du Tennis Europe U14 à Bar-le-Duc, le CDOS Meuse en partenariat avec Agence Régionale de Santé Grand Est propose une conférence gratuite et ouverte à tous, animée par Aurore Delabre, nutritionniste.

Au programme nutrition, performance, récupération et bonnes pratiques pour les jeunes sportifs des disciplines de raquette.

À noter cette conférence sera suivie d’un second temps fort de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport, organisée par l’association REBOND, pour informer, prévenir et protéger les jeunes sportifs et leur entourage.

Deux conférences, une même soirée performance et prévention, au service d’un sport plus fort et plus sûr en Meuse.

Lieu Stade de la côte sainte Catherine, court n°3 (Tribune du Court n°4)Tout public

Stade de la côte Sainte Catherine Boulevard des Flandres Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 07 52 meuse@franceolympique.com

English :

Sport and nutrition conference, special focus on racquet sports

To coincide with Tennis Europe U14 in Bar-le-Duc, CDOS Meuse, in partnership with Agence Régionale de Santé Grand Est, is offering a free conference open to all, led by nutritionist Aurore Delabre.

On the agenda: nutrition, performance, recovery and best practices for young athletes in racquet sports.

Please note: this conference will be followed by a second event to raise awareness of sexual violence in sport, organized by the REBOND association, to inform, prevent and protect young athletes and those around them.

Two conferences, one evening: performance and prevention, for stronger, safer sport in Meuse.

Venue: Stade de la côte sainte Catherine, court n°3 (Tribune du Court n°4)

