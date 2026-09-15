Conférence – Sport et tradition à l’écossaise : les Highland Games Plouhinec
vendredi 30 octobre 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Conférence – Sport et tradition à l’écossaise : les Highland Games
Mille-Club, rue de Trébeuzec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30 19:30:00
Date(s) :
2026-10-30
L’origine des « jeux » vient probablement des joutes guerrières entre clans écossais, dès le XIème siècle.
La répression des révoltes jacobites en 1746, voit les clans désarmés, et l’interdiction brutale de tout signe d’appartenance à la culture des Highlands.
De l’apaisement de 1782, renaissent les rassemblements sous la forme de « Highland Games », pacifiques, tels qu’on les connaît maintenant en Écosse, et aussi partout dans le monde où la diaspora écossaise est implantée.
Pierre Delignière raconte l’histoire et le déroulement des jeux aujourd’hui, images à l’appui. .
Mille-Club, rue de Trébeuzec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 64 98 91
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English :
L’événement Conférence – Sport et tradition à l’écossaise : les Highland Games Plouhinec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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