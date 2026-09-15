Informations pratiques

Plouhinec

Conférence – Sport et tradition à l’écossaise : les Highland Games

Mille-Club, rue de Trébeuzec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30 19:30:00

Date(s) :

2026-10-30

L’origine des « jeux » vient probablement des joutes guerrières entre clans écossais, dès le XIème siècle.

La répression des révoltes jacobites en 1746, voit les clans désarmés, et l’interdiction brutale de tout signe d’appartenance à la culture des Highlands.

De l’apaisement de 1782, renaissent les rassemblements sous la forme de « Highland Games », pacifiques, tels qu’on les connaît maintenant en Écosse, et aussi partout dans le monde où la diaspora écossaise est implantée.

Pierre Delignière raconte l’histoire et le déroulement des jeux aujourd’hui, images à l’appui. .

Mille-Club, rue de Trébeuzec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 64 98 91

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English :

L’événement Conférence – Sport et tradition à l’écossaise : les Highland Games Plouhinec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz