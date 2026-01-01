Conférence Sport & nutrition Le StanG Pluvigner

Conférence Sport & nutrition

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Comprendre prévenir performer

Animée par le Dr Frédéric Maton, médecin du sport et nutritionniste, cette conférence permet d’aborder de manière concrète la nutrition adaptée aux activités physiques et sportives.

La conférence abordera de manière pédagogique et concrète

– les bases de la nutrition du sportif (macronutriments, micronutriments, équilibre alimentaire) ;

– l’adaptation de l’alimentation avant, pendant et après l’effort ;

– l’hydratation et son rôle essentiel dans la prévention des blessures ;

– la gestion du poids et de l’effort ;

– l’usage raisonné des compléments alimentaires ;

– l’adaptation de la nutrition selon les types de pratiques (sports d’endurance, de force, collectifs) et les objectifs de chacun.

L’approche proposée se veut accessible, sans interdits alimentaires, fondée sur l’adaptation, la prévention et le respect de la santé, quel que soit le niveau de pratique.

Sur inscription .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Sport & nutrition Pluvigner a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon