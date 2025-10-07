Conférence sport / santé Limoges Bfm centre-ville / hall Limoges
Bfm centre-ville / hall 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-07
SPORT SANTE qu’est ce que c’est ? À quoi ça sert ?
Rencontre en présence de médecins et d’educateurs sportifs.
Limousin Sport Sante organise des débats ludiques sur le sport santé pour vous sensibiliser à l’intérêt, À TOUT AGE, de faire une activité physique et de lutter contre la sédentarité
Au programme Des quiz, des questions/réponses, et un atelier qui évaluera votre forme grâce à quelques activités ludiques.
> Tout public.
> Places limitées. .
