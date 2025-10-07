Conférence sport / santé Limoges Bfm centre-ville / hall Limoges

Conférence sport / santé Limoges Bfm centre-ville / hall Limoges mardi 7 octobre 2025.

Conférence sport / santé Limoges

Bfm centre-ville / hall 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

SPORT SANTE qu’est ce que c’est ? À quoi ça sert ?

Rencontre en présence de médecins et d’educateurs sportifs.

Limousin Sport Sante organise des débats ludiques sur le sport santé pour vous sensibiliser à l’intérêt, À TOUT AGE, de faire une activité physique et de lutter contre la sédentarité

Au programme Des quiz, des questions/réponses, et un atelier qui évaluera votre forme grâce à quelques activités ludiques.

> Tout public.

> Places limitées. .

Bfm centre-ville / hall 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

English : Conférence sport / santé Limoges

German : Conférence sport / santé Limoges

Italiano :

Espanol : Conférence sport / santé Limoges

L’événement Conférence sport / santé Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole