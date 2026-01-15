Conférence Sport & Santé Montville
Conférence Sport & Santé Montville vendredi 13 février 2026.
Conférence Sport & Santé
Montville Seine-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
La commune de Montville vous invite, ce vendredi 13 février, à assister à une conférence dédiée aux liens entre le sport et la santé, avec des interventions de professionnels et acteurs engagés du territoire
Les invités seront
– Adrien Houdeville Éducateur en activités physiques adaptées
– Dr Pierre Loué Médecin
– Lalie Lemaire Chargée de projet sport-santé, Service des Sports du Département de la Seine-Maritime
– Chantale Nallet Vice-présidente du Comité départemental olympique et sportif, en charge du sport-santé
Venez nombreux !
Lieu Salle Jean-Loup Chrétien
Entrée libre .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee@montville.fr
