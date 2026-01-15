Conférence Sport & Santé Montville

Conférence Sport & Santé

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

La commune de Montville vous invite, ce vendredi 13 février, à assister à une conférence dédiée aux liens entre le sport et la santé, avec des interventions de professionnels et acteurs engagés du territoire

Les invités seront

– Adrien Houdeville Éducateur en activités physiques adaptées

– Dr Pierre Loué Médecin

– Lalie Lemaire Chargée de projet sport-santé, Service des Sports du Département de la Seine-Maritime

– Chantale Nallet Vice-présidente du Comité départemental olympique et sportif, en charge du sport-santé

Venez nombreux !

Lieu Salle Jean-Loup Chrétien

Entrée libre .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee@montville.fr

