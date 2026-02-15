Conférence SSHAC: A la découverte de la surprenante faune cavernicole du Limousin (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Conférence SSHAC: A la découverte de la surprenante faune cavernicole du Limousin (Musée Labenche)
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Par François Lefebvre, biologiste.
Organisé par la SSHAC
Salle de conférence du musée Labenche.
A 14h30.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .
