Conférence St François d’Assise et Giotto Pontarlier

Salle Morand Pontarlier Doubs
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23 20:00:00
2025-10-23
Organisée par Art et Foi Haut-Doubs.
Les fresques, attribuées au peintre Giotto (XIIIe s.), qui racontent la vie de saint François à Assise (1182-1226) couvrent les murs de la nef de la basilique St François d’Assise en Ombrie (Italie). Mais cette attribution à Giotto est remise en question par certains historiens. .
Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 guiraudjoe25@gmail.com
