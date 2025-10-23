Conférence St François d’Assise et Giotto Pontarlier

Conférence St François d’Assise et Giotto Pontarlier jeudi 23 octobre 2025.

Conférence St François d’Assise et Giotto

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23 20:00:00

Date(s) :
2025-10-23

Organisée par Art et Foi Haut-Doubs.
Les fresques, attribuées au peintre Giotto (XIIIe s.), qui racontent la vie de saint François à Assise (1182-1226) couvrent les murs de la nef de la basilique St François d’Assise en Ombrie (Italie). Mais cette attribution à Giotto est remise en question par certains historiens.   .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14  guiraudjoe25@gmail.com

English : Conférence St François d’Assise et Giotto

German : Conférence St François d’Assise et Giotto

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence St François d’Assise et Giotto Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS