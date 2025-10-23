Conférence St François d’Assise et Giotto Pontarlier

Conférence St François d’Assise et Giotto Pontarlier jeudi 23 octobre 2025.

Conférence St François d’Assise et Giotto

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23 20:00:00

2025-10-23

Organisée par Art et Foi Haut-Doubs.

Les fresques, attribuées au peintre Giotto (XIIIe s.), qui racontent la vie de saint François à Assise (1182-1226) couvrent les murs de la nef de la basilique St François d’Assise en Ombrie (Italie). Mais cette attribution à Giotto est remise en question par certains historiens. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 guiraudjoe25@gmail.com

English : Conférence St François d'Assise et Giotto

German : Conférence St François d'Assise et Giotto

Italiano :

Espanol :

