Conférence stand-up « Déchets land » Médiathèque Louis Aragon Tarbes

Conférence stand-up « Déchets land » Samedi 4 octobre, 18h00 Médiathèque Louis Aragon Hautes-Pyrénées

A partir de 11 ans

Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T20:00

Anne Belot, autrice – illustratrice, met ici en scène sa BD Déchets land.

Elle y apporte un problème de société, la face cachée de nos déchets avec humour et propose « des solutions pour changer le monde ».

Médiathèque Louis Aragon 31 rue andré fourcade 65000 Tarbes Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie

