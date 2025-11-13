Conférence Statuaire médiévale et Renaissance dans le Sud Meusien Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Statuaire médiévale et Renaissance dans le Sud Meusien Salle des fêtes Bar-le-Duc jeudi 13 novembre 2025.

Conférence Statuaire médiévale et Renaissance dans le Sud Meusien

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 18:15:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence donnée par Monsieur Patrick CORBET « Statuaire médiévale et Renaissance dans le Sud Meusien ».

Evocation de la sculpture ancienne du sud du département de la Meuse, à partir du volume de la collection Corpus de la Statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de l’Est de la France consacré aux cantons d’Ancerville et Montiers-sur-Saulx, paru en 2024. L’accent sera placé sur des oeuvres isolées marquantes des XVe -XVIe siècles, ainsi que sur les Vierges trônantes du XIVe caractéristiques de la petite région. Une place particulière sera donnée aux treize statues du Collège apostolique d’Ancerville (atelier du Perthois, vers 1520). A travers l’étude de ces pièces se dévoilent certaines caractéristiques historiques des districts sud-meusiens.

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

English :

The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend a lecture by Patrick CORBET: « Statuaire médiévale et Renaissance dans le Sud Meusien ».

An evocation of early sculpture in the south of the Meuse département, based on the volume in the Corpus de la Statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de l’Est de la France collection devoted to the cantons of Ancerville and Montiers-sur-Saulx, published in 2024. Emphasis will be placed on outstanding single works from the 15th -16th centuries, as well as on the 14th-century Throne Virgins characteristic of the small region. Special attention will be paid to the thirteen statues from the Collège Apostolique d’Ancerville (Perthois workshop, circa 1520). The study of these pieces reveals some of the historical characteristics of the districts of Sud-Meuse.

Free admission.

German :

Die Société des Lettres de Bar-le-Duc lädt Sie zu einem Vortrag von Herrn Patrick CORBET ein: « Statuaire médiévale et Renaissance dans le Sud Meusien ».

Anspielung auf die alte Skulptur im Süden des Departements Meuse, ausgehend von dem 2024 erschienenen Band der Sammlung Corpus de la Statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de l’Est de la France, der den Kantonen Ancerville und Montiers-sur-Saulx gewidmet ist. Der Schwerpunkt liegt auf herausragenden Einzelwerken des 15. bis 16. Jahrhunderts sowie auf den charakteristischen thronenden Jungfrauen des 14. Jahrhunderts aus der kleinen Region. Ein besonderer Platz wird den dreizehn Statuen des Apostolischen Kollegs von Ancerville (Werkstatt im Perthois, um 1520) eingeräumt. Durch die Untersuchung dieser Stücke werden einige historische Merkmale der südmeusischen Distrikte enthüllt.

Eintritt frei.

Italiano :

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vi invita a partecipare alla conferenza di Patrick CORBET su « La statuaria medievale e rinascimentale nella regione meridionale della Mosa ».

Un’evocazione della scultura antica nel sud del dipartimento della Mosa, basata sul volume della collezione Corpus de la Statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de l’Est de la France dedicato ai cantoni di Ancerville e Montiers-sur-Saulx, pubblicato nel 2024. L’accento sarà posto su singole opere di spicco del XV-XVI secolo, nonché sui Troni Vergini del XIV secolo caratteristici della piccola regione. Particolare attenzione sarà riservata alle tredici statue del Collegio Apostolico di Ancerville (bottega di Perthois, 1520 circa). Lo studio di questi pezzi rivelerà alcune caratteristiche storiche dei distretti della Mosa meridionale.

Ingresso libero.

Espanol :

La Société des Lettres de Bar-le-Duc le invita a asistir a la conferencia de Patrick CORBET sobre « La estatuaria medieval y renacentista en el sur del Mosa ».

Una evocación de la escultura antigua en el sur del departamento del Mosa, a partir del volumen de la colección Corpus de la Statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de l’Est de la France dedicado a los cantones de Ancerville y Montiers-sur-Saulx, publicado en 2024. Se hará hincapié en las obras singulares destacadas de los siglos XV-XVI, así como en los Tronos de la Virgen del siglo XIV característicos de la pequeña región. Se prestará especial atención a las trece estatuas del Colegio Apostólico de Ancerville (taller de Perthois, hacia 1520). El estudio de estas piezas revelará algunas de las características históricas de los distritos del sur del Mosa.

Entrada gratuita.

