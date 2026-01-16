Conférence Stefan Zweig et ses correspondants français Médiathèque François Mitterrand Clamecy
Conférence Stefan Zweig et ses correspondants français
Médiathèque François Mitterrand 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
L’ Association Romain Rolland propose Conférence de Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent Stefan Zweig et ses correspondants français Entrée libre et gratuite .
Médiathèque François Mitterrand 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 00 10 44
