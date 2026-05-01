Mittelwihr

Conférence Stéphane Dumonceau Bien être et médecine des émotions

1 rue du Bouxhof Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Stéphane Dumonceau, concepteur du Psio animera une conférence autour de la thématique de la médecine des émotions, base des audio-caments utilisés avec le Psio innovation en bien-être et luminothérapie.

Cet événement vise à sensibiliser le public aux solutions naturelles et innovantes pour améliorer le bien-être au quotidien.

Stéphane Dumonceau, concepteur du Psio (lunettes de Luminothérapie et relaxation utilisées notamment pour le stress et le sommeil) animera une conférence autour de la thématique de la médecine des émotions , base des audio-caments utilisés avec le Psio innovation en bien-être et luminothérapie.

Cet événement vise à sensibiliser le public aux solutions naturelles et innovantes pour améliorer le bien-être au quotidien. .

1 rue du Bouxhof Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 47 41 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stéphane Dumonceau, designer of Psio, will host a conference on the theme of emotional medicine, the basis of the audio-caments used with Psio innovation in well-being and light therapy.

The aim of the event is to raise public awareness of natural, innovative solutions for improving everyday well-being.

L’événement Conférence Stéphane Dumonceau Bien être et médecine des émotions Mittelwihr a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Colmar