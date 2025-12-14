CONFÉRENCE Stress parental, c’est quoi ? Luc-la-Primaube

CONFÉRENCE Stress parental, c’est quoi ?

JEUDI 12 FÉVRIER 20H30 ESPACE ST-EXUPÉRY OU EN VISIO

Le stress parental, c’est quoi ?

Être parent, c’est stimulant et gratifiant. Par contre, avouons-le, c’est souvent stressant! Découvrez ce qu’il faut savoir sur le stress afin de mieux le comprendre et le gérer.

Conférence animée par Nathalie NAYROLLES

Gratuit Tout public Inscription obligatoire .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

THURSDAY, FEBRUARY 12 8:30 P.M. ESPACE ST-EXUPÉRY OR BY VIDEOCONFERENCE

