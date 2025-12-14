CONFÉRENCE Stress parental, c’est quoi ? Luc-la-Primaube
CONFÉRENCE Stress parental, c’est quoi ? Luc-la-Primaube jeudi 12 février 2026.
CONFÉRENCE Stress parental, c’est quoi ?
Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
JEUDI 12 FÉVRIER 20H30 ESPACE ST-EXUPÉRY OU EN VISIO
JEUDI 12 FÉVRIER 20H30 ESPACE ST-EXUPÉRY OU EN VISIO
Le stress parental, c’est quoi ?
Être parent, c’est stimulant et gratifiant. Par contre, avouons-le, c’est souvent stressant! Découvrez ce qu’il faut savoir sur le stress afin de mieux le comprendre et le gérer.
Conférence animée par Nathalie NAYROLLES
Gratuit Tout public Inscription obligatoire .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
English :
THURSDAY, FEBRUARY 12 8:30 P.M. ESPACE ST-EXUPÉRY OR BY VIDEOCONFERENCE
L’événement CONFÉRENCE Stress parental, c’est quoi ? Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-12-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)