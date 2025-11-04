Conférence Sud Ouest – Logement social La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Conférence Sud Ouest – Logement social Mardi 4 novembre, 18h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Gratuit – ouvert à tous – sur inscription

Jeunes actifs, personnes âgées, familles monoparentales …

Comment le logement social peut-il s’adapter au mieux aux évolutions sociologiques et démographiques ?

Les modes de vie et les besoins en matière de logement évoluent rapidement : allongement de la durée de vie, recompositions familiales, précarisation de certains publics, mobilités accrues des jeunes actifs… Autant de défis auxquels le logement social doit répondre, en conciliant innovation architecturale, qualité de service et ancrage territorial.

Cette conférence-débat organisée par la rédaction de Sud Ouest réunira à Bordeaux, le 4 novembre 2025, les principaux bailleurs sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine.

Ensemble, ils partageront leurs analyses, leurs expériences et leurs perspectives pour imaginer un logement social capable de s’adapter aux transformations de la société et d’accompagner au mieux les parcours résidentiels.

Un temps d’échange ouvert permettra également au public de dialoguer directement avec les intervenants.

Avec la participation de :

• Sébastien Thonnard, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine d’Action Logement

• Jean-Luc Gorce, Directeur général d’Aquitanis

• Jérôme Farcot, Directeur interrégional Sud Ouest de CDC Habitat

• Francis Stephan, Directeur général de Domofrance et de la SAC Action et Territoire

• Sigrid Monnier, Directrice générale de Gironde Habitat

• Emmanuel Picard, Directeur général du Groupe Soïkos et de Mésolia

• Christian Sallenave, sociologue spécialiste du logement et de l’urbanisation

Déroulé :

• 18h30 : accueil

• 19h – 20h30 : tables rondes animées par Sud Ouest

Conférence suivie d’un apéritif.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc
39 cours de luze
Bordeaux 33300
Chartrons – Grand Parc – Jardin Public
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

