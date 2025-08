Conférence suivie d’une séance de dédicaces Château de Servigny Yvetot-Bocage

Château de Servigny 750 route de Servigny Yvetot-Bocage Manche

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 20:00:00

2025-08-08

Conférence au Château de Servigny d’Yvetôt-Bocage, le vendredi 8 août à 18h autour du livre Tous pour la Paix 80 Modèles Inspirants par Bérengère de Pontac, suivie d’une séance de dédicaces.

Places limitées Entrée 12€ sur réservation à peacebypeace10@gmail.com

Un livre à pile ou face, écrit en français et en anglais présentant 80 incarnations diverses et familières, à travers le temps et l’espace, ayant illustré, écrit, crée une oeuvre d’art ou agi en faveur de la paix.

Tous pour la Paix 80 Modèles Inspirants fait ainsi référence au double anniversaire des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et à la création des Nations Unies.

De mythologies en religions, de penseurs en stratèges, d’artistes en geeks, de la paix intérieure aux symboles, aux traités, aux affiches, aux plateformes numériques ou aux monuments… tous ont vibré pour la paix ou l’ont magnifiée.

Je vous propose à travers cette anthologie, de découvrir leurs témoignages magistraux, discrets, charitables, géniaux et insolites, sources d’inspiration, de force et d’espérance pour promouvoir la paix et la faire rayonner.

Ce beau livre illustré de 266 pages est écrit en français et en anglais. Son format correspond à 21,6 × 28,1 cm. Peace by Peace le publie actuellement à compte d’auteur, au prix de 35 € déductible.

Règlement si possible par chèque ou en liquide. .

Château de Servigny 750 route de Servigny Yvetot-Bocage 50700 Manche Normandie +33 6 03 69 14 76 peacebypeace10@gmail.com

