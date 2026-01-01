Conférence Superillusionnisme mondain Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium Nancy

Conférence Superillusionnisme mondain

Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 18:15:00

fin : 2026-01-21 20:00:00

2026-01-21

Le cinéma amateur en Lorraine pendant l’entre-deux-guerres, à travers la figure de l’artiste-cinéaste André Boursier-Mougenot (1892-1971)

Cycle de conférences Fans d’art , en partenariat avec l’association Emmanuel Héré, dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne . Intervention tenue par Camille Brasi, chargée de valorisation des collections à Image’Est.

Réservation par mail ou par téléphone.Adultes

Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 74 amismba54@orange.fr

Amateur cinema in Lorraine between the wars, through the figure of artist-cinematographer André Boursier-Mougenot (1892-1971)

Fans d?art lecture series, in partnership with the Emmanuel Héré Association, as part of the Nancy 1925. An experience of modern life . Talk given by Camille Brasi, in charge of collections development at Image?Est.

Reservations by e-mail or telephone.

