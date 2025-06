Conférence sur Albert Schweitzer Que peut-on espérer? Kaysersberg Vignoble 4 juillet 2025 19:00

Conférence sur Albert Schweitzer Que peut-on espérer? 126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Vendredi 2025-07-04 19:00:00

2025-07-04 20:30:00

2025-07-04

Quand la philosophie d’Albert Schweitzer rencontre celle d’Emmanuel Kant pour nous donner des raisons d’espérer.

Que nous est-il permis d’espérer ? (Was dürfen wir hoffen ?)

Une question philosophique tirée des trois Critiques d’Emmanuel Kant, à laquelle il répond en 1795 par son projet de paix perpétuelle . Albert Schweitzer, qui a fini de fonder son éthique du respect de la vie, pose en 1958 le dilemme Paix ou guerre atomique .

Aujourd’hui, en 2025, le pire paraît possible mais l’espérance demeure…

Cette conférence est animée par Jean-Paul Sorg.

126 rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

English :

When the philosophy of Albert Schweitzer meets that of Immanuel Kant to give us reason for hope.

German :

Wenn die Philosophie von Albert Schweitzer auf die von Immanuel Kant trifft, um uns Grund zur Hoffnung zu geben.

Italiano :

Quando la filosofia di Albert Schweitzer incontra quella di Immanuel Kant per darci una ragione di speranza.

Espanol :

Cuando la filosofía de Albert Schweitzer se une a la de Immanuel Kant para darnos motivos de esperanza.

