Conférence sur Alcide Dusolier, un publiciste périgordin et les paysages disparus sous le Second Empire Château en fête Château Beaurecueil-Forge de la Poésie Mareuil en Périgord

Conférence sur Alcide Dusolier, un publiciste périgordin et les paysages disparus sous le Second Empire Château en fête

Château Beaurecueil-Forge de la Poésie 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Alcide Dusolier, un publiciste périgordin et les paysages disparus sous le Second Empire, conférence de Bernard Lachaise.

Sans réservation préalable.

Cette animation est prévue dans la salle Alcide Dusolier. .

Château Beaurecueil-Forge de la Poésie 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 16 44 45 jean-noel.cuenod@orange.fr

English : Conférence sur Alcide Dusolier, un publiciste périgordin et les paysages disparus sous le Second Empire Château en fête

