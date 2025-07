Conférence sur Alex de Coulomme Labarthe Salle des mariages mairie Salies-de-Béarn

Salle des mariages mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Connaissez-vous Alex de Coulomme Labarthe, ancien maire de la ville et figure salisienne du XXème siècle. Cette conférence, animée par Philippe Labastie et préparée par plusieurs bénévoles de l’association, sera l’occasion d’évoquer, pour la première fois, les vies multiples et le parcours politique d’un homme lettré, dandy et notable salisien d’une autre époque.

Un moment d’observation et un coup de projecteur sur une personnalité forte, souvent talentueuse, mais aussi controversée ! .

Salle des mariages mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98

