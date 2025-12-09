Conférence sur André Citroën

Conférence sur André Citroën mardi 9 décembre 2025.

Appelé à la direction des Automobiles Mors en 1908, André Citroën

renforce sa présence dans le 15ème arrondissement avec

l’installation en 1912, quai de Grenelle, de son usine d’engrenages. Afin de

répondre aux besoins de la guerre, il acquiert de vastes terrains quai de

Javel, en 1915, pour y construire une usine de munitions. Dès 1919, les

bâtiments sont reconvertis pour y fabriquer des automobiles de conception

novatrice, qui rencontreront un immense succès commercial, et les usines

Citroën s’étendront à toute une partie du quartier de Javel. Mais des

innovations techniques risquées et une modernisation radicale du site de Javel

provoquent une accumulation de dettes et André Citroën doit céder ses usines à

son principal créancier, Michelin, fin 1934. Il décédera quelques mois plus

tard, mais sa glorieuse aventure industrielle se poursuivra sous son nom et en

ces lieux pendant une quarantaine d’années.

Conférence sur le grand ingénieur-constructeur André Citroën installé à Javel et à Grenelle pendant plus de 60 ans, par M. François de Béru, Président d’honneur de la Société historique et archéologique du 15ème arrondissement de Paris

Le mardi 09 décembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-09T19:30:00+01:00

fin : 2025-12-09T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-09T18:30:00+02:00_2025-12-09T19:30:00+02:00