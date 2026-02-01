Conférence sur Anita CONTI salle du Temps Libre, boulevard de la Page Saint-Trojan-les-Bains
Conférence sur Anita CONTI salle du Temps Libre, boulevard de la Page Saint-Trojan-les-Bains mardi 24 février 2026.
Conférence sur Anita CONTI
salle du Temps Libre, boulevard de la Page derrière la caserne des pompiers Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 17:00:00
fin : 2026-02-24 18:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Anita Conti, première femme océanographe et océanologue ayant un lien fort avec Oléron
.
salle du Temps Libre, boulevard de la Page derrière la caserne des pompiers Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conference on Anita CONTI
Anita Conti, the first female oceanographer and oceanologist with a strong link to Oleron
L’événement Conférence sur Anita CONTI Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes