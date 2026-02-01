Conférence sur Anita CONTI salle du Temps Libre, boulevard de la Page Saint-Trojan-les-Bains

Conférence sur Anita CONTI

salle du Temps Libre, boulevard de la Page derrière la caserne des pompiers Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-02-24 17:00:00

fin : 2026-02-24 18:30:00

2026-02-24

Anita Conti, première femme océanographe et océanologue ayant un lien fort avec Oléron

English : Conference on Anita CONTI

Anita Conti, the first female oceanographer and oceanologist with a strong link to Oleron

