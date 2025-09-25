Conférence sur Barbara Daeffler Place d’Abstatt Dinan

Conférence sur Barbara Daeffler Place d’Abstatt Dinan jeudi 25 septembre 2025.

Conférence sur Barbara Daeffler

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon, 2ème étage Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 19:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Deux conférences les 18 et 25 septembre, en marge de l’exposition « Mythos », par les conférenciers Eric Bonjour et Pierre Thellier, avec les artistes Loïc Tarin et Barbara Daeffler.

Barbara Daeffler

« Quand Barbara récite Notre Terre », présentation d’une heure au cours de laquelle deux amateurs de cette artiste parleront de leur rencontre avec son univers, et les émotions qu’il leur procure une évocation de l’inspiration paléontologique de la céramiste, ainsi qu’une introduction aux matériaux et techniques mis au service de son regard sur une nature que sa sensibilité et ses mains transfigurent. .

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon, 2ème étage Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur Barbara Daeffler Dinan a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme