Conférence sur Beethoven, Artiste libre et européen Maison de Pays Nyons

Conférence sur Beethoven, Artiste libre et européen

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 15:00:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Conférence de l’Université Nyonsaise du Temps libre, Beethoven artiste libre et européen

Par Antoine Abou, docteur en sociologie, président de l’Université pour tous de Vaison la Romaine.

.

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Université Nyonsaise du Temps Libre conference, Beethoven, free and European artist

By Antoine Abou, PhD in sociology, president of the Université pour tous de Vaison la Romaine.

L’événement Conférence sur Beethoven, Artiste libre et européen Nyons a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale