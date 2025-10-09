Conférence sur Charles-Auguste Verminck rue Marius Moustier Fuveau

Conférence sur Charles-Auguste Verminck rue Marius Moustier Fuveau jeudi 9 octobre 2025.

Conférence sur Charles-Auguste Verminck

Jeudi 9 octobre 2025 de 10h30 à 12h. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-09 10:30:00

fin : 2025-10-09 12:00:00

2025-10-09

Le 09/10 10h30 à la Salle de la Galerie Conférence sur la vie et les accomplissements de Charles-Auguste Verminck, figure visionnaire du XIXe siècle.

Cette conférence, animée par Raymond Lekidieux-Vernimmen, propose de découvrir la vie et les accomplissements exceptionnels de Charles-Auguste Verminck, véritable pionnier du XIXe siècle. À travers son parcours, c’est tout un siècle en pleine effervescence qui est revisité révolutions politiques, bouleversements sociaux, innovations industrielles et transformations culturelles.

En replaçant l’homme et ses réalisations dans leur contexte, cette présentation met en lumière une époque trop souvent oubliée aujourd’hui, mais qui a été un tremplin extraordinaire vers le monde moderne.

Entre intuition, audace et travail acharné, Charles-Auguste Verminck apparaît comme un précurseur visionnaire, un start-upper avant la lettre dont l’héritage résonne encore au XXIe siècle. .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77

English :

09/10 10:30 am at the Salle de la Galerie: Lecture on the life and achievements of Charles-Auguste Verminck, a visionary figure of the 19th century.

German :

Am 09.10. 10:30 Uhr im Galeriesaal: Vortrag über das Leben und die Errungenschaften von Charles-Auguste Verminck, einer visionären Figur des 19.

Italiano :

09/10 ore 10.30 presso la Salle de la Galerie: conferenza sulla vita e le realizzazioni di Charles-Auguste Verminck, figura visionaria del XIX secolo.

Espanol :

09/10 10.30 h en la Salle de la Galerie: Conferencia sobre la vida y las realizaciones de Charles-Auguste Verminck, figura visionaria del siglo XIX.

