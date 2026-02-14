Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Maison de Pays Nyons

Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Présenté par Marie Christine Haussy, ancienne élève de l’Ecole du Louvres

.

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented by Marie Christine Haussy, Ecole du Louvres alumnus

L’événement Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale