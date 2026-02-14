Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Maison de Pays Nyons

Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Maison de Pays Nyons lundi 30 mars 2026.

Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 15:00:00
fin : 2026-03-30

Date(s) :
2026-03-30

Présenté par Marie Christine Haussy, ancienne élève de l’Ecole du Louvres
  .

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37  contact@untl.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented by Marie Christine Haussy, Ecole du Louvres alumnus

L’événement Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale