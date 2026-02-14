Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Maison de Pays Nyons
Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Maison de Pays Nyons lundi 30 mars 2026.
Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 15:00:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Présenté par Marie Christine Haussy, ancienne élève de l’Ecole du Louvres
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presented by Marie Christine Haussy, Ecole du Louvres alumnus
L’événement Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale