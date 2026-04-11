Conférence sur Edith Wharton ANCIZAN Ancizan
Conférence sur Edith Wharton ANCIZAN Ancizan samedi 11 avril 2026.
Ancizan
Conférence sur Edith Wharton
ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Edith Wharton ( 1862 1937) écrivaine majeure américaine, pourfendeuse des moeurs étriquées de la bourgeoisie étatsunienne, féministe, francophile, organisatrice d’une unité d’ambulances à paris pendant la Première Guerre Mondiale
A écrit divers livres
Chez les heureux du monde
le temps de l’innocence
Etham Fram
l’été .
ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com
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English :
Edith Wharton (1862 1937) major American writer, feminist, Francophile, defender of the narrow mores of the American bourgeoisie, organizer of an ambulance unit in Paris during the First World War
L’événement Conférence sur Edith Wharton Ancizan a été mis à jour le 2026-04-07 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65