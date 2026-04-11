Conférence sur Edith Wharton ANCIZAN Ancizan

Ancizan

Conférence sur Edith Wharton

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Edith Wharton ( 1862 1937) écrivaine majeure américaine, pourfendeuse des moeurs étriquées de la bourgeoisie étatsunienne, féministe, francophile, organisatrice d’une unité d’ambulances à paris pendant la Première Guerre Mondiale

A écrit divers livres

Chez les heureux du monde

le temps de l’innocence

Etham Fram

l’été .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com

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English :

Edith Wharton (1862 1937) major American writer, feminist, Francophile, defender of the narrow mores of the American bourgeoisie, organizer of an ambulance unit in Paris during the First World War

L’événement Conférence sur Edith Wharton Ancizan a été mis à jour le 2026-04-07 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65