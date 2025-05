Conférence sur Erik Satie – Place de la Porte de Rouen Honfleur, 14 juin 2025 15:00, Honfleur.

Calvados

Conférence sur Erik Satie Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Début : 2025-06-14 15:00:00

2025-06-14

Conférence-débat sur Érik Satie animée par l’écrivain Christian Wasselin dans le cadre de Nomadzz, les rendez-vous Nomadzz.

Sur inscription

Place de la Porte de Rouen Médiathèque

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Conférence sur Erik Satie

Lecture and discussion on Érik Satie by writer Christian Wasselin as part of Nomadzz, les rendez-vous Nomadzz.

Registration required

German : Conférence sur Erik Satie

Vortrag und Diskussion über Érik Satie unter der Leitung des Schriftstellers Christian Wasselin im Rahmen von Nomadzz, les rendez-vous Nomadzz.

Nach Anmeldung

Italiano :

Conferenza e discussione su Érik Satie tenuta dallo scrittore Christian Wasselin nell’ambito di Nomadzz, les rendez-vous Nomadzz.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Conferencia y debate sobre Érik Satie a cargo del escritor Christian Wasselin en el marco de Nomadzz, les rendez-vous Nomadzz.

Inscripción obligatoria

