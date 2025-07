Conférence sur Francis Poulenc Festival F. Poulenc & Friends Espalion

Espalion Aveyron

Tout connaître sur le compositeur Francis Poulenc et sur le Festival Francis Poulenc and Friends

Conférence sur la génèse du Festival « Francis Poulenc and Friends » ainsi que sur la vie du compositeur.

Conférence Gratuite et Accessible aux Anglophones. .

English :

All you need to know about the composer Francis Poulenc and the Francis Poulenc and Friends Festival

German :

Alles über den Komponisten Francis Poulenc und das Festival Francis Poulenc and Friends erfahren

Italiano :

Scopri tutto sul compositore Francis Poulenc e sul Festival Francis Poulenc and Friends

Espanol :

Descubra todo sobre el compositor Francis Poulenc y el Festival Francis Poulenc and Friends

