Conférence sur Frida Kahlo et Toulouse-Lautrec par Marie-Hélène Adam Château de Simiane Valréas

Conférence sur Frida Kahlo et Toulouse-Lautrec par Marie-Hélène Adam

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Deux artistes, deux destins marqués par l’épreuve…Mais surtout deux regards uniques sur le monde. À travers leurs œuvres, découvrez comment la douleur, les contraintes physiques et les épreuves personnelles peuvent devenir une force créative.

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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Two artists, two destinies marked by hardship… But above all, two unique perspectives on the world. Through their works, discover how pain, physical constraints and personal trials can become a creative force.

L’événement Conférence sur Frida Kahlo et Toulouse-Lautrec par Marie-Hélène Adam Valréas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes