Conférence sur George Sand Loches

Conférence sur George Sand
12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Claire Le Guillou viendra nous parler de la vie et l’œuvre d’une des autrices les plus fascinantes de la littérature française qui a bousculé les conventions de son époque.
12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com
Claire Le Guillou will talk to us about the life and work of one of the most fascinating authors of French literature, who challenged the conventions of her time.
