Conférence sur George Sand Loches

Conférence sur George Sand

12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-12-06

18:00:00 - 19:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Claire Le Guillou viendra nous parler de la vie et l’œuvre d’une des autrices les plus fascinantes de la littérature française qui a bousculé les conventions de son époque.

12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com

English :

Claire Le Guillou will talk to us about the life and work of one of the most fascinating authors of French literature, who challenged the conventions of her time.

