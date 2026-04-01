Conférence sur Ghandi Petit Théâtre Houlgate

Conférence sur Ghandi

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Découvrez l’histoire incroyable de Ghandi grâce à Elisabeth Reynaud, qui met en lumière cet homme au destin exceptionnel.

Mahatma Gandhi, né en 1869 à Porbandar, étudia le droit à Londres avant de devenir avocat. De retour en Inde, il lutta contre les produits britanniques et encouragea chaque Indien à filer et tisser ses propres vêtements.

Partisan de la non-violence et défenseur des Intouchables, il fut emprisonné à plusieurs reprises pour désobéissance civile. Il participa aux négociations pour l’indépendance aux côtés de Jawaharlal Nehru et de Lord Louis Mountbatten.

Profondément marqué par la partition des Indes, il fut assassiné le 30 janvier 1948 à New Delhi. Il demeure un symbole de paix et de lutte contre la haine.

Découvrez l’histoire incroyable de Gandhi lors de cette conférence d’Elisabeth Reynaud ! .

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Conférence sur Ghandi

Discover the incredible story of Ghandi thanks to Elisabeth Reynaud, who sheds light on this man with an exceptional destiny.

L’événement Conférence sur Ghandi Houlgate a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge