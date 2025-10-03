Conférence sur Gian Lorenzo Bernini Salle municipale Bas-en-Basset

Conférence sur Gian Lorenzo Bernini Salle municipale Bas-en-Basset vendredi 3 octobre 2025.

Conférence sur Gian Lorenzo Bernini

Salle municipale Boulevard de la Sabliére Bas-en-Basset Haute-Loire

2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

Dans le cadre du « Mous de l’Italie », Une conférence sur Gian Lorenzo BERNINI, Architecte et peintre, et sculpteur du XVI siècle ; il a notamment réalisé le grand baldaquin dans la basilique de Saint-Pierre-de-Rome.

Salle municipale Boulevard de la Sabliére Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

As part of the « Mous de l’Italie » program, a lecture on Gian Lorenzo BERNINI, architect, painter and sculptor of the 16th century; he notably created the grand baldachin in the basilica of St. Peter’s in Rome.

German :

Im Rahmen des « Mous de l’Italie », Ein Vortrag über Gian Lorenzo BERNINI, Architekt und Maler, und Bildhauer des XVI Jahrhunderts; er schuf insbesondere den großen Baldachin in der Basilika von St. Peter in Rom.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Mous de l’Italie », conferenza su Gian Lorenzo BERNINI, architetto, pittore e scultore del XVI secolo, le cui opere comprendono il grande baldacchino della basilica di San Pietro a Roma.

Espanol :

En el marco del programa « Mous de l’Italie », una conferencia sobre Gian Lorenzo BERNINI, arquitecto, pintor y escultor del siglo XVI, entre cuyas obras figura el gran baldaquino de la basílica de San Pedro de Roma.

