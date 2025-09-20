Conférence sur Gustave Eiffel Résidence Services Seniors Les Jardins d’Arcadie Dijon

Conférence sur Gustave Eiffel Résidence Services Seniors Les Jardins d’Arcadie Dijon samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur Gustave Eiffel Samedi 20 septembre, 15h30 Résidence Services Seniors Les Jardins d’Arcadie Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

En partenarait avec l’association EIffel né à Dijon, la résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie vous propose une conférence sur la vie de Gustave Eiffel et ses travaux, samedi 20 septembre à 15h30. Vous pourrez également découvrir les salons de la villa qui ont été conservés ainsi que le carrelage d’époque au rez-de-chaussée de la villa.

Résidence Services Seniors Les Jardins d’Arcadie 148 rue de Longvic 1 cours du parc, 21000 DIJON Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 16 16 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-dijon?utm_campaign=haiku_jda_conv_leads_defensif-marque_fil-rouge_natio-fr_0725&utm_medium=paid&utm_source=sea-google&residence_interet=23 La résidence seniors Les Jardins d’Arcadie est construite autour de la villa du Bois fleuri. Cette villa fut construite par Lucien Richard en 1911, à l’époque directeur de la biscuiterie Pernot à Dijon. Sa partie historique ainsi que son parc privé ont été dans la majeur partie conservés, tout comme son toit en tuiles vernissées. Ligne 6 – parc de la Colombière, entrée située au 41 cours du Parc ou entrée au 148 rue de Longvic.

En partenarait avec l’association EIffel né à Dijon, la résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie vous propose une conférence sur la vie de Gustave Eiffel et ses travaux, samedi 20 septembre à…

© Jacques Blanchard