Conférence sur Henri Hague par Gilbert Peyrot TARBES Tarbes

Conférence sur Henri Hague par Gilbert Peyrot

Heinz Greiffenhagen, alias Henri Hague, est un peintre juif allemand né à Berlin en 1899, qui se réfugie en France depuis 1933, après l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Durant la Débâcle, l’artiste s’installe dans le sud-ouest de la France, où il s’intègre professionnellement tout en continuant son activité de peintre.

Henri Hague est arrêté à Lourdes le 9 septembre 1943, par la police française, au cours d’une des dernières rafles de juifs, organisée pour fournir de la main d’œuvre à l’organisation Todt.

Après quelques mois, il sera déporté à Drancy où il arrive le 23 avril 1944. Le 15 mai 1944, le convoi 73 le conduit dans le camp d’extermination de Kaunas et Revol, en Lithuanie, où il sera assassiné.

Au mois de mai 2022, deux cartons à dessin sont découverts au fond du grenier d’une maison tarbaise. Ils contiennent une soixantaine d’œuvres originales ainsi que des photos d’autres réalisations signées “Henri Hague”…

English :

Heinz Greiffenhagen, alias Henri Hague, was a German-Jewish painter born in Berlin in 1899, who fled to France in 1933 after Hitler came to power. During the Depression, the artist settled in southwest France, where he integrated professionally while continuing his painting activities.

Henri Hague was arrested in Lourdes on September 9, 1943, by the French police, during one of the last roundups of Jews, organized to provide labor for the Todt organization.

After a few months, he was deported to Drancy, where he arrived on April 23, 1944. On May 15, 1944, Convoy 73 took him to the Kaunas and Revol extermination camp in Lithuania, where he was murdered.

In May 2022, two drawing boxes were discovered in the attic of a house in Tarbes. They contained some sixty original works, as well as photos of other works by ?Henri Hague?…

German :

Heinz Greiffenhagen (alias Henri Hague) ist ein deutsch-jüdischer Maler, der 1899 in Berlin geboren wurde und 1933 nach Frankreich flüchtete, nachdem Hitler an die Macht gekommen war. Während des Débâcle ließ sich der Künstler im Südwesten Frankreichs nieder, wo er sich beruflich integrieren konnte, während er seine Tätigkeit als Maler fortsetzte.

Henri Hague wurde am 9. September 1943 in Lourdes von der französischen Polizei bei einer der letzten Razzien von Juden verhaftet, die organisiert wurde, um Arbeitskräfte für die Todt-Organisation zu beschaffen.

Nach einigen Monaten wurde er nach Drancy deportiert, wo er am 23. April 1944 ankam. Am 15. Mai 1944 wurde er mit dem Konvoi 73 in das Vernichtungslager Kaunas und Revol in Litauen gebracht, wo er ermordet wurde.

Im Mai 2022 werden auf dem Dachboden eines Hauses in Tarbais zwei Zeichenkartons entdeckt. Sie enthalten etwa 60 Originalwerke sowie Fotos von anderen Werken, die mit der Unterschrift von Henri Hague…

Italiano :

Heinz Greiffenhagen, alias Henri Hague, è stato un pittore tedesco-ebraico nato a Berlino nel 1899, fuggito in Francia nel 1933 dopo l’ascesa al potere di Hitler. Durante la Depressione, l’artista si stabilì nel sud-ovest della Francia, dove si integrò professionalmente pur continuando la sua attività di pittore.

Henri Hague fu arrestato a Lourdes il 9 settembre 1943 dalla polizia francese durante una delle ultime retate di ebrei, organizzate per fornire manodopera all’organizzazione Todt.

Dopo alcuni mesi fu deportato a Drancy, dove arrivò il 23 aprile 1944. Il 15 maggio 1944, il convoglio 73 lo portò al campo di sterminio di Kaunas e Revol, in Lituania, dove fu assassinato.

Nel maggio del 2022, due scatole da disegno furono scoperte nella soffitta di una casa di Tarbes. Contenevano circa sessanta opere originali e foto di altre opere di Henri Hague…

Espanol :

Heinz Greiffenhagen, alias Henri Hague, fue un pintor judío-alemán nacido en Berlín en 1899, que huyó a Francia en 1933 tras la llegada de Hitler al poder. Durante la Depresión, el artista se instaló en el suroeste de Francia, donde se integró profesionalmente al tiempo que continuaba su labor como pintor.

Henri Hague fue detenido en Lourdes el 9 de septiembre de 1943 por la policía francesa durante una de las últimas redadas de judíos, organizadas para proporcionar mano de obra a la organización Todt.

Al cabo de unos meses, es deportado a Drancy, donde llega el 23 de abril de 1944. El 15 de mayo de 1944, el convoy 73 lo llevó al campo de exterminio de Kaunas y Revol, en Lituania, donde fue asesinado.

En mayo de 2022 se descubrieron dos cajas de dibujos en el desván de una casa de Tarbes. Contenían unas sesenta obras originales, así como fotos de otras obras de Henri Hague…

