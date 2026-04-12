Conférence sur Isabeau VINCENT, dite la bergère de SAOU et le mouvement des petits prophètes Mairie Comps

Comps

Conférence sur Isabeau VINCENT, dite la bergère de SAOU et le mouvement des petits prophètes

Mairie 8 Place de la Liberté Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Conférence sur Isabeau VINCENT, dite la bergère de SAOU et le mouvement des petits prophètes . Conférence organisée par l’association Comps historique et animée par Bernard FORAY-ROUX, écrivain, conférencier et géographe.

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Mairie 8 Place de la Liberté Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Conference on Isabeau VINCENT, known as the shepherdess of SAOU , and the Little Prophets movement. Organized by the Comps historique association and hosted by Bernard FORAY-ROUX, writer, lecturer and geographer.

L’événement Conférence sur Isabeau VINCENT, dite la bergère de SAOU et le mouvement des petits prophètes Comps a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux