Conférence sur Jacques Rivière au Chateau du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Conférence sur Jacques Rivière au Chateau du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche samedi 2 août 2025.

Conférence sur Jacques Rivière au Chateau du Tertre

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 17:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

La Maison Roger Martin du Gard vous propose une conférence gratuite sur Jacques Rivière (Directeur de la Nouvelle Revue Française de 1919 à 1925) ; par Ariane Charton (Présidente de l’association des Amis de Jacques Rivière) et Alain-Fournier.

Suivie à 18h30, après une courte pause, d’une visite du bureau de Roger Martin du Gard, agrémentée de lectures de correspondances entre Jacques Rivière et Roger Martin du Gard

au château du Tertre.

Entrée libre, placement libre, inscription préférable.

La Maison Roger Martin du Gard vous propose une conférence gratuite sur Jacques Rivière (Directeur de la Nouvelle Revue Française de 1919 à 1925) ; par Ariane Charton (Présidente de l’association des Amis de Jacques Rivière) et Alain-Fournier.

Suivie à 18h30, après une courte pause, d’une visite du bureau de Roger Martin du Gard, agrémentée de lectures de correspondances entre Jacques Rivière et Roger Martin du Gard

au château du Tertre.

Entrée libre, placement libre, inscription préférable. .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

English : Conférence sur Jacques Rivière au Chateau du Tertre

The Maison Roger Martin du Gard invites you to a free lecture on Jacques Rivière (Director of the Nouvelle Revue Française from 1919 to 1925); by Ariane Charton (President of the Association des Amis de Jacques Rivière) and Alain-Fournier.

Followed at 6:30pm, after a short break, by a visit to Roger Martin du Gard’s office, with readings of correspondence between Jacques Rivière and Roger Martin du Gard

at the Château du Tertre.

Admission free, free seating, registration preferred.

German :

Das Maison Roger Martin du Gard bietet Ihnen einen kostenlosen Vortrag über Jacques Rivière (Direktor der Nouvelle Revue Française von 1919 bis 1925); von Ariane Charton (Präsidentin des Vereins der Freunde von Jacques Rivière) und Alain-Fournier.

Gefolgt um 18:30 Uhr, nach einer kurzen Pause, von einer Besichtigung des Büros von Roger Martin du Gard, aufgelockert durch Lesungen aus dem Briefwechsel zwischen Jacques Rivière und Roger Martin du Gard

im Château du Tertre.

Eintritt frei, freie Platzwahl, Anmeldung bevorzugt.

Italiano :

La Maison Roger Martin du Gard propone una conferenza gratuita su Jacques Rivière (direttore della Nouvelle Revue Française dal 1919 al 1925), tenuta da Ariane Charton (presidente dell’Associazione degli Amici di Jacques Rivière) e Alain-Fournier.

Alle 18.30, dopo una breve pausa, visita dell’ufficio di Roger Martin du Gard con lettura della corrispondenza tra Jacques Rivière e Roger Martin du Gard

al Château du Tertre.

Ingresso libero, posti liberi, si consiglia l’iscrizione.

Espanol :

La Maison Roger Martin du Gard ofrece una conferencia gratuita sobre Jacques Rivière (Director de la Nouvelle Revue Française de 1919 a 1925), a cargo de Ariane Charton (Presidenta de la Asociación de Amigos de Jacques Rivière) y Alain-Fournier.

A las 18.30 h, tras una breve pausa, visita del despacho de Roger Martin du Gard y lectura de la correspondencia entre Jacques Rivière y Roger Martin du Gard

en el Château du Tertre.

Entrada gratuita, aforo libre, se recomienda inscribirse.

L’événement Conférence sur Jacques Rivière au Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-07-26 par CdC des Collines du Perche Normand