Conférence sur Jean Cocteau, Prince des Poètes Petit Théâtre Houlgate

Conférence sur Jean Cocteau, Prince des Poètes

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 17:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Découvrez l’histoire incroyable de Jean Cocteau grâce à Elisabeth Reynaud, qui met en lumière cet homme au destin exceptionnel.

Cette conférence vous invite à découvrir l’histoire incroyable de Jean Cocteau grâce à Elisabeth Reynaud, qui met en lumière cet homme au destin exceptionnel.

Peintre, écrivain, romancier, cinéaste, Jean Cocteau fut l’ami de Picasso, de Proust, de Diaghilev et des Ballets russes. Avec Stravinsky et Erik Satie, il créa le ballet Parade qui fit scandale à l’Opéra de Paris. Jean Marais, son grand amour, joua ses pièces et ses films, comme La Belle et la Bête ou L’Éternel Retour .

Son fils adoptif, Edouard Dermithe, incarna le mythique Paul des Enfants Terribles , tourné par Jean-Pierre Melville.

Il eut une passion pour le jeune romancier Raymond Radiguet, mort à 20 ans. La milliardaire Francine Weisweiller et Coco Chanel furent ses fidèles pourvoyeuses lorsqu’il fut dans la gêne.

Il couvrit les murs des chapelles de Milly la Forêt et de Saint Jean Cap Ferrat de ses figures d’Ange Heurtebise. Ses poèmes sont le fruit de son âme torturée mais vibrante. .

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence sur Jean Cocteau, Prince des Poètes

Discover the incredible story of Jean Cocteau thanks to Elisabeth Reynaud, who sheds light on this man with an exceptional destiny.

L’événement Conférence sur Jean Cocteau, Prince des Poètes Houlgate a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Normandie Pays d’Auge